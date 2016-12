Lite su "The Walking Dead", spara alla fidanzata

foto Facebook 10:47 - Litigano su "Walking Dead", lui prende la carabina e le spara. E' successo a Williston Park, una cittadina a Long Island, nello stato di New York. Jared Gurman (26 anni) ha raccontato ai poliziotti di aver sparato alla fidanzata Jessica Gelderman (27 anni) a seguito di una lite nata per differenze di vedute sulla popolare serie tv dell'ABC. La ragazza è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sono stabili. . E' successo a Williston Park, una cittadina a Long Island, nello stato di New York.(26 anni) ha raccontato ai poliziotti di(27 anni) a seguito di una lite nata per differenze di vedute sulla popolare serie tv dell'ABC. La ragazza è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sono stabili.

"Jess camminava nella stanza e le ho sparato con un colpo. Lei mi ha detto: Mio Dio. Cosa hai fatto?". Questa la sconvolgente dichiarazione rilasciata da Jared Gurman, che ha sparato alla fidanzata in seguito ad una discussione su "Walking Dead".



"Era fortemente convinto che potesse accadere un qualche tipo di incidente militare. Temeva che un virus o qualcosa di simile potesse causare eventi terribili - ha dichiarato il comandante di polizia Raymond Cote - Lei le ha risposto che era ridicolo".



I due avevano iniziato a discutere sullo show dell'ABC, un thriller che racconta un mondo post-apocalittico dominato dagli zombie. Dopo una lite dai toni accesi, Gurman ha imbracciato la carabina e ha sparato alla fidanzata Jessica Gelderman. Resosi conto dell'accaduto l'ha portata all'ospedale, dove è stato arrestato. La pallottola ha perforato un polmone e rotto alcune costole della donna, che non è però in pericolo di vita.