foto Ap/Lapresse Correlati Italia vota sì per la Palestina 07:09 - Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha condannato il progetto israeliano per la costruzione di nuove colonie (almeno 3mila alloggi), considerandolo un passo indietro nel dialogo con i palestinesi. "Queste attività fanno arretrare i negoziati di pace", ha dichiarato la Clinton da Washington, alla presenza di ministri israeliani. Il progetto di Tel Aviv è una chiara risposta all'accoglimento della Palestina all'Onu come Paese osservatore.

In un lungo discorso incentrato sul Medioriente, il segretario di Stato ha fatto appello a una nuova fase per una "pace globale tra Israele e tutti i palestinesi, guidati dalla loro autorità legittima, l'Autorità nazionale palestinese".



"Dobbiamo tutti lavorare per trovare il cammino verso negoziati che possano portare all'obiettivo di una soluzione a due stati: questo è il nostro obiettivo", ha sottolineato il capo della diplomazia Usa davanti ai ministri israeliani della Difesa e degli Esteri, Ehud Barak e Avigdor Lieberman.