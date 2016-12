Uno scheletro nel letto: arrestata in Svezia una donna che faceva sesso con resti umani

foto Afp 15:30 - È uso comune dire di qualcuno che nasconde dei segreti “ha uno scheletro nell’armadio”. Invece la protagonista di questa storia gli scheletri li nascondeva sì, ma nel letto. Una donna svedese di 37 anni è stata infatti arrestata perché conservava nella sua abitazione di Gothenburg sei teschi, una colonna vertebrale e un elevato numero di ossa che utilizzava per “varie attività sessuali”. - È uso comune dire di qualcuno che nasconde dei segreti “ha uno scheletro nell’armadio”. Invece la protagonista di questa storia gli scheletri li nascondeva sì, ma nel letto. Una donna svedese di 37 anni è stata infatti arrestata perché conservava nella sua abitazione di Gothenburg sei teschi, una colonna vertebrale e un elevato numero di ossa che utilizzava per “varie attività sessuali”.

Il procuratore che si sta occupando del caso ha dichiarato che la donna “disturba la pace dei morti”. In Svezia la violazione dell’eterno riposo è punibile con due anni di detenzione. La donna però, che è stata sottoposta ad un esame psichiatrico ed è risultata essere sana di mente, rigetta ogni accusa.

“La morale mi mette dei limiti ma sono pronta a pagarne le conseguenze, nel caso dovesse succedermi qualcosa, perché ne vale la pena” ha scritto la donna su un forum qualche tempo fa. Il suo tipo di disturbo non è propriamente catalogabile nella necrofilia, ma sconfina nella passione ridotta ai minimi termini.

Le prove delle pratiche sessuali sono state ritrovate in due cd dal titolo “La mia necrofilia” e “La mia prima volta”; inoltre in una zona segreta della sua abitazione è stata ritrovata una collezione di foto di un obitorio, un trapano e un sacco per i cadaveri. Ora resta da scoprire come la donna sia riuscita ad ottenere quelle ossa e come abbia potuto accedere all’obitorio.

Intanto la donna ha dichiarato, riferendosi ad uno scheletro che aveva ricostruito sul pavimento: “Voglio un uomo come lui, che sia vivo o morto, perché mi permette di trovare l’appagamento sessuale”. De gustibus non disputandum est.