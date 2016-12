Il copilota si sente male, passeggero-eroe prende i comandi e fa atterrare Boeing 747

- Attimi di tensione sul volo Newark-Francoiforte della Lufthansa di lunedì mattina. Sul Jumbo, in volo sull'Atlantico, infatti, il copilota è stato colpito da un'attacco di emicranea ed ha dovuto lasciare i comandi. Tuttavia un passeggero-eroe si è seduto accanto al comandante, assistendolo durante l'atterraggo all'Aeroporto internazionale di Dublino. Il volo è ripartito sei ore dopo ed è arrivato regolarmente in Germania.

Quando l’equipaggio si è reso conto del malore del copilota, ha cercato un medico sulla lista dei passeggeri. Tuttavia, ha trovato un pilota della North American Airlines con la licenza per i 747 che volava, come passeggero, in Germania.

”E’ stato un miracolo” ha riferito un funzionario coinvolto nell’emergenza “C'erano tutti gli elementi per la sceneggiatura di un film di Hollywood. Fortunatamente, questa volta c'è stato il lieto fine ".

Un portavoce della compagnia tedesca ha dichiarato alla stampa che in casi del genere il primo pilota rimane ai comandi e che, se anche non fosse stato trovato un pilota a bordo, l’equipaggio sarebbe stato comunque in grado di assistere il comandante nell’atterraggio.

Sull'accaduto, l’Autorità irlandese per sicurezza al volo ha aperto un’inchiesta.