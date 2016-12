Pakistan, assolta la ragazza down accusata ingiustamente di blasfemia da un imam

foto Ansa Correlati Pakistan, libera la bimba blasfema

In carcere l'imam accusatore 08:06 - Assolta Rimsha Masih, la ragazza pachistana disabile e cristiana accusata da un imam di blasfemia per aver bruciato pagine del Corano. Lo ha reso noto il suo avvocato, Akmal Bhatti. Il caso, che aveva suscitato indignazione in tutto il mondo, era scoppiato dopo l'arresto di Rimsha, 14enne affetta da sindrome Down, il 16 agosto, in seguito alla denuncia dell'imam Mohammed Khalid Chishti. - Assolta Rimsha Masih, la ragazza pachistana disabile e cristiana accusata da un imam di blasfemia per aver bruciato pagine del Corano. Lo ha reso noto il suo avvocato, Akmal Bhatti. Il caso, che aveva suscitato indignazione in tutto il mondo, era scoppiato dopo l'arresto di Rimsha, 14enne affetta da sindrome Down, il 16 agosto, in seguito alla denuncia dell'imam Mohammed Khalid Chishti.

Rimsha era già stata rilasciata l'8 settembre, dopo tre settimane trascorse in un carcere per adulti, in seguito alla svolta dell'arresto dell'imam che per denunciarla avrebbe inserito le pagine del Corano in una busta della ragazza contenente carta bruciata. La polizia aveva detto alla magistratura di assolverla e aveva chiesto l'incriminazione dell'imam per falsificazione di prove e blasfemia.



Paul Bhatti, l'unico ministro cristiano nel governo pakistano, ha confermato la sentenza di assoluzione: "Giustizia è stata fatta e il diritto è stato applicato dal tribunale". "Questa sentenza darà un'immagine positiva del Pakistan alla comunità internazionale mostrando che c'è giustizia per tutti e che il Paese vuole tolleranza". Dopo il rilascio, Rimsha e la sua famiglia erano state trasferite in una località segreta per il timore di aggressioni.