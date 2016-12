Francia, trovati i corpi di due sorelline in frigo

foto Afp Correlati La strada degli orrori 19:59 - I corpi di due sorelline, una neonata di tre mesi e una bambina di cinque anni, sono stati ritrovati in un frigorifero, accanto al quale c'era anche il cadavere insanguinato della madre. La macabra scoperta, dopo l'allarme dato mercoledì sera dalla nonna, è avvenuta in un appartamento di Vienne, nel dipartimento dell'Isère, nella Francia meridionale. Il padre di una delle due piccole vittime è ricercato dalla polizia. - I corpi di due sorelline, una neonata di tre mesi e una bambina di cinque anni, sono stati ritrovati in un frigorifero, accanto al quale c'era anche il cadavere insanguinato della madre. La macabra scoperta, dopo l'allarme dato mercoledì sera dalla nonna, è avvenuta in un appartamento di Vienne, nel dipartimento dell'Isère, nella Francia meridionale. Il padre di una delle due piccole vittime è ricercato dalla polizia.

Il corpo di una delle bimbe in un sacchetto dell'immondizia

Il procuratore Matthieu Bourrette ha confermato che la donna e le due figlie sono state uccise e che il corpo di una delle due piccole era nascosto in un sacchetto nell'immondizia. La bambina di 5 anni è stata ritrovata nel congelatore mentre il corpo della neonata di 3 mesi era stato nascosto nel frigo. Le autopsie per stabilire la causa esatta del decesso che, per le bimbe non è ancora chiara, verranno eseguite venerdì. Secondo gli inquirenti gli omicidi risalirebbero ad alcuni giorni fa.



La madre morta di morte violenta

La scena del delitto ha rivelato invece maggiori dettagli sulla madre che si trovava seminascosta dietro ad un divano. Le numerose tracce di sangue e le escoriazioni sul corpo mostrano che la donna ha lottato prima di morire di una morte violenta provocata da un'arma bianca.



L'uomo ricercato era stato condannato per violenze sulla compagna

Secondo il quotidiano francese Le Dauphiné Libéré, il padre di una delle due bimbe, tunisino e coetaneo della madre, sospettato delle tre uccisioni, sarebbe conosciuto dai servizi sociali. In maggio, riferisce il pm di Grenoble, Jean-Yves Coquillat, l'uomo era stato condannato a 4 mesi con la condizionale per violenze sulla compagna. Il magistrato ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio volontario aggravato.



La panettiera: "Mai vista con un uomo"

La panettiera del negozio sottostante l'appartamento ha riferito che la donna era una cliente e si recava con le bambine nel panificio. "Non l'ho mai vista con un uomo", ha raccontato, analogamente ad altri abitanti del quartiere che hanno riferito di averla sempre vista da sola.



Quartiere blindato

Intanto il quartiere delle Portes des Lyons, dove è avvenuto il delitto, è stato transennato. I commercianti della strada in cui è avvenuto il triplice delitto sono stati fatti evacuare senza spiegazioni e le serrande sono state abbassate.