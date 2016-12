foto Ap/Lapresse

02:00

- "Dobbiamo dare il via al più presto alla missione umanitaria per dimostrare il nostro impegno concreto per la crisi nel Sahel". Così l'ex premier italiano Romano Prodi, nuovo inviato speciale Onu per la regione africana, al Palazzo di Vetro. "E' necessario portare aiuti umanitari quanto prima, soprattutto cibo e assistenza sanitaria. In passato questi popoli - ha sottolineato Prodi - sono stati considerati cittadini di serie B".