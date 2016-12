Usa 2012, terzo e ultimo dibattito tv: per Cbs e Cnn la vittoria è di Barack Obama

E' andato subito all'attacco Barack Obama nel terzo ed ultimo duello tv con Mitt Romney e, come nel secondo scontro, ne esce vincitore, anche se lo sfidante repubblicano ha comunque arginato l'irruenza e l'ironia del presidente.Mai come in quest'ultimo dibattito tv Mitt Romney ha regalato degli assist a Barack Obama. In particolare lo sfidante repubblicano ha di fatto condiviso e in qualche caso elogiato alcune delle scelte in politica estera del presidente. Romney ha detto di condividere la scelta di Obama di completare il ritiro dall'Afghanistan entro il 2014. Lo stesso per il massiccio ricorso all'uso dei droni (aerei senza pilota) nella lotta al terrorismo, così come l'azione che ha portato il 2 maggio del 2001 all'uccisione di Osama Bin Laden.Obama ha colto l'occasione per mettere in ridicolo le idee del rivale: "So che non sei stato in una posizione per gestire dal vero una politica estera, ma ogni volta che hai fornito la tua opinione, ti sei sbagliato", ha detto il presidente.Mitt Romney ha giocato la carta della crisi economica anche durante questo terzo duello in tv formalmente incentrato sulla politica estera. "Penso che abbiamo bisogno di rialzarci dalla povertà di questi 4 anni. Io voglio creare 12 milioni di posti di lavor", sostenere la piccola impresa e abolire "l'obamacare (la riforma sanitaria voluta con forza dal presidente) per finanziare il settore della difesa", ha affermato Romney a meno di mezz'ora dal gong.La replica di Obama non si è fatta attendere: ha accusando Romney di aver fatto retrocedere la piccola impresa quando era governatore del Massachusetts. "L'America è più forte oggi di 4 anni fa. Io voglio far tornare in America i posti di lavoro del manifatturiero appoggiando le aziende che investono qua e non all'estero - ha detto Obama - dobbiamo tagliare deficit anche chiedendo alle lobby di pagare un po' di più"."Horses and bayonetes", cioè "Cavalli e baionette". E' questa la battuta obamiana che sta impazzando su Twitter. A un certo punto Romney ha attaccato i tagli di Obama sulle forze armate, osservando che la Marina americana oggi ha meno navi del 1916. Obama ha quindi replicato che se era per quello l'America ha anche "meno cavalli e baionette, ma più sommergibili...". Una frase azzeccata, pronunciata alle 9,45, ora locale della East Coast. Da quel momento circa 6,5 milioni di cinguettii, con una media di 105mila messaggi al minuto, hanno diffuso questa espressione che è diventata la più popolare di questo terzo e ultimo duello della campagna elettorale Usa 2012.