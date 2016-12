foto Ap/Lapresse Correlati Segui la diretta

Le immagini

L'estate di sangue negli Usa

Strage al tempio Sikh

Usa, massacro alla prima di Batman 01:43 - Tre persone sono rimaste uccise nell'ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Teatro dell'ultimo episodio di violenza un salone di bellezza all'interno di un centro commerciale, il Brookfield Square Mall, vicino Milwaukee in Wisconsin. Un uomo, l'ex marito della parrucchiera che lavora nel centro, ha aperto il fuoco sparando all'impazzata prima di suicidarsi. Oltre alle tre vittime, ci sarebbero almeno quattro feriti. - Tre persone sono rimaste uccise nell'ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Teatro dell'ultimo episodio di violenza un salone di bellezza all'interno di un centro commerciale, il Brookfield Square Mall, vicino Milwaukee in Wisconsin. Un uomo, l'ex marito della parrucchiera che lavora nel centro, ha aperto il fuoco sparando all'impazzata prima di suicidarsi. Oltre alle tre vittime, ci sarebbero almeno quattro feriti.

Dopo una lunga caccia all'uomo, il cadavere del killer è stato trovato all'interno del salone di bellezza. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo si sarebbe suicidato. Sul posto si erano recate due squadre di teste di cuoio e una squadra di artificieri. Smentito il ritrovamento di un ordigno artigianale nel centro commerciale.



L'autore del folle gesto è Radcliffe Haughton, un afroamericano 45enne, alto e corpulento. La polizia era arrivata a lui partendo dalla Mazda nera del 2003 con la quale è giunto sul posto. La sparatoria ha avuto inizio verso le 11 ore locali, le 19 in Italia, attorno alla Azana Spa, un salone di bellezza nel "mall" della cittadina, alla periferia di Milwaukee.



Era l'ex marito della parrucchiera del centro

Il killer era l'ex marito della parrucchiera che lavora nel centro di bellezza. Disoccupato, l'uomo non avrebbe sopportato la fine della storia d'amore con la donna, e avrebbe agito per vendicarsi. La coppia ha due figlie di 12 e 21 anni. Secondo una radio locale, viveva a Brown Deer, a nord di Milwaukee.



L'uomo non poteva avvicinarsi alla donna

La situazione tra Haughton e l'ex moglie era molto tesa da tempo. La donna aveva denunciato di essere stata perseguitata dall'ex, che più volte aveva squarciato gli pneumatici delle auto dei dipendenti e dei clienti della Spa. Solo 13 giorni fa la donna aveva ottenuto un'ordinanza restrittiva dal tribunale che obbligava l'ex consorte a mantenersi ad una distanza determinata dalla ex moglie.