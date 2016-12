Alta tensione tra Siria e Turchia

foto Ap/Lapresse

13:54

- Due jet turchi si sono levati in volo dopo il bombardamento degli elicotteri di Damasco della città siriana di Azmarin, a pochi passi dal confine con la Turchia. Lo riferisce la britannica Sky News. Ad Azmarin è in corso da giorni una massiccia offensiva dell'esercito governativo: la popolazione è in fuga, donne e bambini sono stati aiutati dalla popolazione turca di un villaggio vicino a guadare il fiume che segna il confine tra i due Paesi.