Nobel per la chimica a Lefkowitz e Kobilka

Nobel, premi più poveri del 20% 13:03 - Il premio Nobel per la chimica 2012 è stato assegnato a Robert Lefkowitz e Nrian Kobilka. I due scienziati statunitensi sono stati premiati per gli studi condotti sui sensori (recettori) che si trovano sulla superficie delle cellule e che le aiutano ad adattarsi all'ambiente esterno.

In particolare i due ricercatori hanno ricostruito la mappa completa dei recettori delle proteine G, che aiutano le cellule a reagire a stimoli importanti come la luce, gli odori, i sapori, e a sostanze che regolano l'umore, come la serotonina, e ad altre come adrenalina e dopamina.



Lefkowitz, 69 anni, è nato nel 1943 a New York e attualmente insegna nella Duke University, Kobilka, 57 anni, è nato nel 1955 a Little Falls e insegna fisiologia cellulare nell'università di Stanford.



Nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi dei vincitori anche del Nobel per la medicina, andato al britannico John Gurdon e al giapponese Shinya Yamanaka per i loro studi sulle cellule staminali, e per la fisica, andato al francese Serge Haroche e l'americano David Wineland per i loro lavori sui "metodi sperimentali innovativi per la misurazione e la manipolazione di singoli sistemi quantistici".