Gb, disoccupato fa lo spaventapasseri umano

foto Afp 07:37 - E' laureato in musica e arte, ma è disoccupato. Così Jamie Fox, un 22enne britannico, ha accettato di lavorare come lo spaventapasseri umano in un campo di colza di 4 ettari ad Ayshlam, nel Norfolk, per uno stipendio di 1.000 sterline (1.238 euro) al mese. Fox indossa un giaccone arancione con bande rifrangenti, e armato di ukulele e campanaccio fa la guardia ai semi appena piantati. - E' laureato in musica e arte, ma è disoccupato. Così Jamie Fox, un 22enne britannico, ha accettato di lavorare come lo spaventapasseri umano in un campo di colza di 4 ettari ad Ayshlam, nel Norfolk, per uno stipendio di 1.000 sterline (1.238 euro) al mese. Fox indossa un giaccone arancione con bande rifrangenti, e armato di ukulele e campanaccio fa la guardia ai semi appena piantati.

"Non è un brutto lavoro - ha dichiarato Fox alla BBC - Mi lascia il tempo di leggere libri e di ascoltare podcast. In fondo tutto quello che devo fare è scattare in piedi e suonare quando vedo avvicinarsi le pernici. E' bello stare all'aria aperta. Ci sono amici molto più impegnati e meglio pagati di me che sono chiaramente invidiosi".



A offrire questa "opportunità" di carriera al 22enne inglese è stato William Young, fattore e proprietario del campo. "Quando mi ha assunto mi ha detto di portare una sedia comoda e un buon libro - ha raccontato lo "spaventapasseri" Jamie -. Gli unici inconvenienti sono il vento freddo e la pioggia".