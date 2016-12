Ha 12 anni, ma è più intelligente di Einstein

La ragazza, che frequenta la North Liverpool Academy di Everton e ama recitare, fa parte dell'1% delle persone piu' intelligenti del mondo: ''Mi piacciono semplicemente le sfide, e far lavorare la mia mente - ha affermato al quotidiano britannico Daily Mail - ma ora sono diventata famosa a scuola, e molte persone mi fermano per chiedermi di fare i loro compiti''. A scoprirla è stata Stacey Meighen, la fondatrice di un club del 'problem solving' nella scuola frequentata da Olivia.

La sua velocità nel risolvere i problemi ha convinto l'insegnante a farle provare con il test di ammissione al Mensa. La stessa Olivia si è detta stupita del risultato.

La sua intelligenza le permette per ora di coltivare senza difficoltà la passione per il teatro e per la danza, visto che riesce a memorizzare interi copioni e coreografie in poche ore, mentre gli insegnanti continuano ad allenarla con esercizi sempre più difficili.



Il Mensa conta circa 110mila iscritti in tutto il mondo, ed e' presente in 40 paesi di tutti i continenti. Tra i membri illustri c'e' anche l'astrofisico Stephen Hawking, lui pure con un punteggio più basso di Olivia, mentre hanno un posto nell'associazione anche 'insospettabili' come Dolph Lundgren e Sylvester Stallone e il wrestler professionista Scott Levy.

Sharon Stone, che per anni ha affermato di essere una 'mensana', in realtà ha 'solo' avuto un Qi di 154 in un test da bambina, ma poi non è riuscita ad entrare al Mensa.