Il discorso di Job dura quasi un’ora ed era registrato su una cassetta magnetica intitolata “The future isn’t what it used to be, Talk by Steve Jobs”. 29 anni fa il visionario fondatore della Mela morsicata parlava già di iPad e mappe interattive:

“La strategia di Apple è molto semplice. Quello che vogliamo fare è mettere un computer incredibilmente grande in un libro che si possa portare con sé, e imparare a usarlo in 20 minuti. Questo è quello che vogliamo fare e vogliamo farlo in questo decennio. Vogliamo metterci un collegamento radio in modo che non ci si debba connettere a nulla per essere in connessione con tutti i grandi database e gli altri computer. […] Uno di questi giorni, quando avrete computer portatili con radio all’interno, camminerete per Aspen leggendo i messaggi.”