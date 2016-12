foto Afp

09:34

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti sono sulla dirittura d'arrivo per la firma di un accordo che raddoppierà la gittata dei missili balistici di Seul in modo da rafforzare le difese contro la Corea del Nord. Secondo la stampa sudcoreana la portata dei missili passerà dagli attuali 300 km a 800 km, in modo da coprire tutto il territorio della Corea del Nord.