Il principe Harry torna in Afghanistan come pilota di elicotteri militari, quattro anni dopo la sua prima esperienza nel Paese orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico. Harry, reduce dal clamore suscitato dalle foto che lo ritraevano nudo a un party a Las Vegas, resterà in Afghanistan per quattro mesi. La precedente missione era stata interrotta per motivi di sicurezza.

Il principe è arrivato alla base di Camp Bastion, lontano finalmente dai guai di casa, alle prime ore del mattino di oggi dopo un lungo viaggio iniziato dalla base della Raf di Brize Norton, in Inghilterra. Ha subito fatto visita all'arsenale di elicotteri Apache lì stanziato e che lui piloterà.



Buckingham Palace ha dichiarato che la regina e il principe Carlo sono stati entrambi informati del ritorno al fronte di Harry e che l'erede al trono e ''immensamente orgoglioso di suo figlio''.



Un portavoce ha dichiarato che Harry ''è sia orgoglioso che emozionato di essere impiegato per il lavoro per il quale è stato a lungo addestrato'' e che ''considera un onore rappresentare il suo Paese nelle forze armate di Sua Maestà".



Il ministero della Difesa ha deciso di confermare la presenza di Harry al fronte dopo aver valutato il livello di minaccia nei suoi confronti e aver concluso che il fatto che si trovi in Afghanistan non esponga nè lui nè i suoi colleghi a ulteriori rischi. Il principe torna al fronte dopo 18 mesi di duro addestramento, sia in Gran Bretagna che negli Usa.