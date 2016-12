21:54

- Lasciate da parte il ricordo dei comizi elettorali, quelli di piazza quando intorno a un palco il candidato di turno cercava di convincere la folla degli elettori e immaginate solo un computer, un tablet o semplicemente un telefonino. Sì, perché in America ora funziona così. La sfida elettorale viaggia soprattutto sul web. Barack Obama versus Mitt Romney. Un duello che gli statunitensi guardano quasi esclusivamente online minuto per minuto più di quanto facciano con l’appuntamento in piazza o con il tasto di un telecomando. A due mesi dall’election Day fissato per il 6 novembre, il canale di informazione e propaganda che va per la maggiore è soprattutto il sito internet, il blog e il social network. Twitter in testa, face book in coda. Internauti che nella tre giorni di convention repubblicana hanno fatto registrare ben 4 milioni di cinguetii. Mrs Obama, Michelle, intervenuta a Charlotte in “Mum in Chief” ha raggiunto il record di 28mila cinguettii al minuto. Incredibile, no? Ben 467 clic al secondo.