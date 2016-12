Il politico antisemita che scopre di essere ebreo

"Non dico che la cosa non mia abbia sconvolto, ci vorrà un po' di tempo per digerirlo", ha detto al quotidiano Barikad, vicino al suo partito. Ma alla fine gli è toccato ammettere che “ciò che conta non è la razza, ma il comportamento”. “Essere ungherese per me è una responsabilità verso la patria, e non ha nulla a che fare con la supremazia razziale” ha detto ancora.

Peccato che recentemente un suo collega del partito Jobbik abbia conquistato i primi titoli dei giornali per essersi sottoposto a un test genetico che dimostrava come nelle sue vene non scorresse sangue "ebraico o Rom", ma solo sangue ungherese.

Le parole di Szegedi hanno provocato numerose reazioni sui social network. “Quando ha iniziato la sua carriera di politico populista e xenofobo, non poteva non conoscere l’origine di sua nonna”, ironizzano i blog antirazzisti ungheresi, particolarmente allegri per questa grottesca nemesi. Come ha commentato il giornale on line Index.hu: "La morale di questa storia è che la stupidità non è legata al patrimonio genetico".