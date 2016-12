Cina, uno studio "allunga" la Grande Muraglia

foto Ap/Lapresse Correlati Tibet chiuso agli stranieri

- La Muraglia Cinese, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1987 e inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno, è lunga ben 21.196,18 chilometri, e non 8.851,8 chilometri come calcolato nel 2008. Lo ha rivelato uno studio, appena pubblicato, dell'Amministrazione Statale per il patrimonio culturale (Sach).