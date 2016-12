Olimpiadi, minacce dagli anarchici del Fai

foto Tgcom24 Correlati Londra 2012 nel mirino 15:58 - Il gruppo anarchico italiano che ha rivendicato la responsabilità dell'attentato all'a.d. di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi minaccia ora una "guerra di bassa intensità" per disturbare le Olimpiadi di Londra 2012. Per la polizia le minacce appaiono credibili. "Siamo alcuni dei non patrioti - si legge nel comunicato diffuso online dal gruppo - che trovano le Olimpiadi 2012 offensive. Non vogliamo ricchi turisti, vogliamo la guerra civile". - Il gruppo anarchico italiano che ha rivendicato la responsabilità dell'attentato all'a.d. di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi minaccia ora una "guerra di bassa intensità" per disturbare le Olimpiadi di Londra 2012. Per la polizia le minacce appaiono credibili. "Siamo alcuni dei non patrioti - si legge nel comunicato diffuso online dal gruppo - che trovano le Olimpiadi 2012 offensive. Non vogliamo ricchi turisti, vogliamo la guerra civile".

I membri del Fai avrebbero rivendicato infatti effettuato un'azione di sabotaggio che ha gravemente danneggiato la scorsa settimana i servizi ferroviari da e per Bristol, mentre già in aprile lo stesso Fai avrebbe danneggiato l'antenna di una stazione di comunicazioni radio della polizia a a Dundry Hill, alla periferia di quella città.



La minaccia alle Olimpiadi è contenuta in un comunicato diffuso sul sito 325.nostate e per la polizia appare credibile. "Nel Regno Unito del controllo e l'addomesticamento da orologio noi siamo alcuni dei non patrioti che trovano le Olimpiadi 2012, con la relativa esibizione di ricchezza, francamente offensivo. Non abbiamo inibizioni all'uso della guerriglia per danneggiare l'immagine nazionale e paralizzare l'economia in tutti i modi possibili. Perché, per dirla semplicemente: non vogliamo ricchi turisti, vogliamo la guerra civile".