foto Dal Web 23:14 - Il settimanale "Time" esce con in copertina una madre attraente e con il seno scoperto, che allatta il suo bambino di tre anni, decisamente fuori età. Il titolo recita: "Sei mamma abbastanza?". Poi la frase: "Perché l'attaccamento eccessivo dei genitori porta alcune mamme a comportamenti estremi". La foto che sta girando sul sito online del prestigioso magazine sta già facendo discutere.

Time decide di celebrare in modo atipico la festa della mamma. Il ragazzino, tre anni suonati, è vestito con calzoni mimetici e sta in piedi su una seggiola per arrivare al seno materno, guardando diritto verso l'obiettivo. Il settimanale vuole stigmatizzare i comportamenti estremi cui giungono i genitori spinti dall'attaccamento eccessivo ai figli. Come ad esempio quelli consigliati nel "Baby Book" del dottor Bill Sears, una sorta di guru che raccomanda allattamento al seno prolungato, condivisione del letto tra genitori e figli e così via.



L'immagine ha scatenato blog e Twitter. "Chi non è rimasto a bocca aperta?", ha scritto qualcuno. "Adoro questa foto nel modo più schifato possibile", ha commentato un altro. E ancora: "Genitori preparatevi alle domande dei vostri figli quando vedranno la copertina del settimanale".



Ma il direttore di Time, Rick Stengel, difende la scelta come un atto provocatorio.