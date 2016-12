foto Ap/Lapresse

- Imponenti manifestazioni si sono svolte in tutto il Giappone contro il nucleare. A migliaia hanno sfilato in diverse città del Paese, con striscioni come "Mai più Fukushima" o "Sayonara centrali nucleari". Secondo sondaggi locali, sette giapponesi su dieci sono contrari ai siti nucleari. Nei prossimi mesi il governo annuncerà nuovi fondi per le energie rinnovabili.