Australia, nel 2016 sarà varato il Titanic II

- Una replica del mitico Titanic, il Titanic II, solcherà le acque dell'Atlantico, dall'Inghilterra a New York, nel 2016: lo ha annunciato il magnate australiano, Clive Palmer, uno degli uomini più ricchi del Paese, che vuole costruire una copia del famoso transatlantico. Dati i precedenti però Palmer ha tenuto a precisare: "Sarà lussuoso come l'originale, ma in più avrà sistemi di navigazione e sicurezza all'avanguardia".