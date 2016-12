Casta? Il marito della Merkel viaggia low cost

foto Ap/Lapresse Correlati Ischia, l'ombrello anti paparazzi di Angela Merkel 15:14 - C'è casta e casta. Per fare le vacanze di Pasqua a Ischia, Angela Merkel ed il marito, prof. Joachim Sauer, sono arrivati venerdì a Napoli con due voli separati, per non pesare troppo sul bilancio familiare. Se il marito avesse preso il volo di Stato avrebbe dovuto pagare di tasca propria e quindi ha optato per un volo low cost. - C'è casta e casta. Per fare le vacanze di Pasqua a, Angela Merkel ed il marito, prof. Joachim Sauer, sono arrivati venerdì a Napoli con due voli separati, per non pesare troppo sul bilancio familiare. Se il marito avesse preso il volo di Stato avrebbe dovuto pagare di tasca propria e quindi ha optato per un volo low cost.

Il domenicale Bild am Sonntag (Bams) rivela che se la Merkel avesse preso il marito a bordo del Challenger di servizio della Luftwaffe, il consorte avrebbe dovuto sborsare 1300 euro per il volo. La Bams precisa che il prof. Sauer e' noto come un "risparmiatore", che ha dunque preferito raggiungere Napoli con un aereo low cost. Per trasferirsi ad Ischia, invece, la Merkel ed il marito hanno usato una motovedetta della Guardia di Finanza, invece del normale traghetto, ma la scelta e' stata adottata per evitare l'assalto di giornalisti e fotografi in attesa nel porto dell'isola. Il giornale pubblica invece la foto della "capitana" Merkel e del marito con in testa un berretto delle Fiamme Gialle.



Far viaggiare separatamente la famiglia e' di fatto quasi un obbligo per i responsabili politici tedeschi, se non vogliono farsi addebitare costi rilevanti da parte dello Stato. Per questo motivo l'ex cancelliere Gerhard Schroeder, quando si spostava con l'auto blu, si faceva seguire dalla moglie Doris con la sua auto privata, altrimenti avrebbe dovuto pagare per tenerla al suo fianco sulla macchina di servizio.