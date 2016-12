Scandalo tabloid, James Murdoch si dimette

foto Da video Correlati Il dossier 16:14 - James Murdoch si dimette da BSkyb. Le dimissioni dalla presidenza della piattaforma pay tv sono state presentate durante la riunione del board. Al centro delle polemiche sullo scandalo delle intercettazioni illegali da parte dei giornali del gruppo, Murdoch ha deciso di andare via "nell'interesse" della società. Il giovane erede si era - Jamessi dimette da. Le dimissioni dalla presidenza della piattaforma pay tv sono state presentate durante la riunione del board. Al centro delle polemiche sullo scandalo delleda parte dei giornali del gruppo, Murdoch ha deciso di andare via "nell'interesse" della società. Il giovane erede si era dimesso anche dalla presidenza di News International , braccio inglese di News Corp.

Tra qualche giorno arriverà la pubblicazione del rapporto sull'inchiesta sulle intercettazioni illegale condotta dalla commissione cultura, media e sport della Camera dei Comuni. Murdoch jr aveva testimoniato due volte di fronte alla commissione.



In una lettera Murdoch aveva ammesso la sua responsabilità per non aver scoperto in tempo gli illeciti che venivano commessi nelle testate di News International e presentato le sue scuse personali verso le vittime delle intercettazioni illegali. Ma aveva ribadito anche la sua innocenza, affermando di non aver reso una testimonianza fuorviante di fronte al Parlamento, giustificando però la sua decisione di lasciare la presidenza di News International con la necessità di concentrarsi sulla pay tv.



Il figlio di Murdoch resta nel board di BskyB come direttore non esecutivo. Il suo posto come presidente è stata preso da Nick Ferguson, il più anziano dei direttori indipendenti.