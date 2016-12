Francia, Strauss Kahn indagato per sfruttamento della prostituzione

foto Da video 23:05 - L'ex direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Dominique Strauss-Kahn, è indagato in Francia per sfruttamento della prostituzione organizzato nel quadro dell'inchiesta sul giro di escort dell'hotel Carlton a Lille, nel nord della Francia. - L'ex direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Dominique Strauss-Kahn, è indagato in Francia per sfruttamento della prostituzione organizzato nel quadro dell'inchiesta sul giro di escort dell'hotel Carlton a Lille, nel nord della Francia.

Dsk è ora ufficialmente sospettato dalla magistratura francese, anche se i suoi avvocati hanno riferito che l'ex favorito per l'Eliseo "dichiara con la massima fermezza di non essere colpevole di nessuno dei fatti e di non aver mai avuto la minima conoscenza del fatto che le donne incontrate potessero essere delle prostitute".



Strauss-Kahn è stato interrogato per tutto il pomeriggio, dopo essere stato convocato un mese fa in una caserma di Lille per una prima audizione che gli inquirenti avevano portato a termine con il sospettato in stato di fermo per 48 ore. Inizialmente era stato convocato per mercoledì prossimo ma l'appuntamento è stato anticipato di due giorni, al momento senza alcuna spiegazione.



I magistrati sono alla ricerca di indizi proprio sulla circostanza citata dai legali della conoscenza, da parte di Dsk, del fatto che le partecipanti alle serate a luci rosse organizzate per lui a Parigi e Washington fossero pagate per quelle prestazioni.