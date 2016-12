California, pestata a morte perché irachena

foto Getty

19:31

- Una donna irachena di 32 anni è morta in seguito a un brutale pestaggio avvenuto nella sua casa di El Cajon, nel Sud della California. Shaima Alawadi, madre di cinque bambini, era stata trovata in casa, priva di conoscenza, dalla figlia. La polizia ha recuperato nei paraggi dell'abitazione un messaggio nel quale si minacciava l'intera famiglia, definita di "terroristi", nel caso non fosse rientrata in Iraq.