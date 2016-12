Giappone, ritrovato peschereccio disperso dopo lo tsunami del 2011: era in Canada

foto Ap/Lapresse 07:03 - A oltre un anno dal disastroso terremoto di magnitudo 9,0 che l'11 marzo 2011 travolse il Giappone nord-orientale, è stato ritrovato un peschereccio di cui si erano perse le tracce in seguito allo "tsunami" scatenato dal sisma. L'imbarcazione è stata rintracciata nell'Oceano Pacifico, ma esattamente dalla parte opposta, al largo delle coste delle isole canadesi di Haida Gwaii. - A oltre un anno dal disastroso terremoto di magnitudo 9,0 che l'11 marzo 2011 travolse il Giappone nord-orientale, è stato ritrovato un peschereccio di cui si erano perse le tracce in seguito allo "tsunami" scatenato dal sisma. L'imbarcazione è stata rintracciata nell'Oceano Pacifico, ma esattamente dalla parte opposta, al largo delle coste delle isole canadesi di Haida Gwaii.

Ad avvistarlo è stato un ricognitore dell'Aviazione di Ottawa, impegnato in un pattugliamento di routine. L'armatore è stato subito avvertito anche perché il battello, lungo 65 metri, ricoperto ormai di ruggine ma per il resto in apparenza intatto, costituisce un pericolo per la navigazione. Le autorità del Canada hanno precisato come un'ispezione aerea abbia indicato che a bordo non vi sarebbe più nessuno.