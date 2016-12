foto Afp

17:48

- I partiti liberali egiziani hanno abbandonato le votazioni del Parlamento in seduta comune per eleggere i componenti dell'assemblea costituente. Lo ha annunciato su Twitter il tycoon copto Naguib sawiris, ideatore del partito degli Egiziani liberi, che insieme a Egiziani democratici, la Rivoluzione hanno abbandonato le votazioni in corso. Nel messaggio Sawiris ha definito le votazioni del Parlamento, dominato dai partiti islamisti, "una farsa".