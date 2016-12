Paura in Svizzera, spenta la centrale atomica

foto Ap/Lapresse

10:32

- Il reattore numero 2 della centrale nucleare di Beznau è stato spento a causa di un problema alla pompa di raffreddamento. La sua riaccensione è prevista tra alcuni giorni. Il problema riguardava la sigillatura della pompa che non era più a tenuta stagna. Di conseguenza il personale ha deciso per precauzione di spegnere manualmente il reattore, ha affermato il proprietario della centrale Axpo in un comunicato.