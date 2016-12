Spazio, lanciata la prima navetta europea

foto Ap/Lapresse 06:44 - E' stata lanciata la navetta automatica europea "Edoardo Amaldi", che porta un carico di 6,5 tonnellate di materiali e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. La navetta, dedicata al fisico italiano tra i fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea, è uno dei sostituti dello Shuttle per la spola tra la Terra e la Iss. - E' stata lanciata la navetta automatica europea "Edoardo Amaldi", che porta un carico di 6,5 tonnellate di materiali e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. La navetta, dedicata al fisico italiano tra i fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea, è uno dei sostituti dello Shuttle per la spola tra la Terra e la Iss.

La navetta, o Veicolo di trasferimento automatico (Atv), dell'Esa è programmata per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale mercoledì 28, agganciandosi in modo automatico al modulo russo della stazione orbitale, mentre entrambe sfrecceranno a 28mila chilometri orari.



Le 6,5 tonnellate di carico trasportate dalla navetta Amaldi comprendono i materiali più diversi necessari alla vita sulla stazione orbitale, da spazzolini da denti e dentifrici dai sapori assortiti agli abiti di ricambio per gli astronauti, dall'acqua prodotta a Torino al nuovo sistema di ventilazione per il laboratorio europeo Columbus fino all'aria e al propellente.



Ad assistere al lancio c'era Edoardo Amaldi, nipote del fisico il cui nome è legato a uno dei programmi più all'avanguardia dell'Europa spaziale e docente di Ingegneria matematica nel Politecnico di Milano. "Mio nonno, che amava tutto ciò che sapeva di sfida, sarebbe soddisfatto nel vedere il suo nome associato ad una missione tecnologica così originale e frutto di una vasta collaborazione", ha detto.



Numerosi, per la prima volta ad un lancio europeo, i rappresentati delle principali istituzioni cinesi impegnate in campo spaziale. "Un grazie ai colleghi che vengono dalla Cina, con i quali abbiamo cominciato a discutere su una futura collaborazione", ha detto il direttore generale dell'Esa, Jean-Jacques Dordain.



"L'Atv - ha detto ancora Dordain - è un veicolo unico, che non ha eguali in Europa, e che per questo è stato dedicato ai pionieri dello spazio". La navetta Amaldi è il primo Atv lanciato dall'Esa, dopo il volo dimostrativo della Jules Verne, il 9 marzo 2008, e l'inaugurazione del "servizio di linea" per il rifornimento della stazione orbitale da parte della Johannes Kepler, il 16 febbraio 2011.