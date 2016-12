Blitz in Nigeria, il "rammarico" inglese

foto Reuters Correlati "Lamolinara morto in carcere"

Chiesto un rapporto circostanziato a Nigeria e Gb

Nigeria, ucciso ostaggio italiano 16:22 - "Esprimiamo il nostro profondo rammarico", ma "penso che quella fosse la cosa giusta da fare" in quelle circostanze. Così il ministro degli Esteri britannico, William Hague, sulla necessità di doversi scusare con l'Italia per il fallito blitz in Nigeria, in cui è morto Franco Lamolinara. "Italia e Regno Unito hanno affrontato questo rapimento con la stessa linea e hanno condiviso lo stesso approccio", ha quindi detto Hague.

"Non è nella politica della Gran Bretagna non consultarsi con un Paese partner in un caso del genere - ha poi spiegato il ministro -: Questa è stata davvero una situazione inusuale per la velocità in cui abbiamo dovuto prendere delle decisioni".