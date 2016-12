Oggi è il compleanno della Urru

foto Facebook 10:28 - In rete resta sempre alta la mobilitazione per la liberazione di Rossella Urru, la cooperante di Samugheo (Oristano) rapita da un gruppo terroristico nel sud dell'Algeria la notte tra il 22 e il 23 ottobre e che oggi compie 30 anni. Per l'occasione scattera' un nuovo "blogging day", una giornata in cui i blogger e chi ha profili sui social network potranno pubblicare un post sulla giovane sarda, com'e' gia' avvenuto il 29 febbraio. Mediaset la ricorda - In rete resta sempre alta la mobilitazione per la liberazione di Rossella Urru, la cooperante di Samugheo (Oristano) rapita da un gruppo terroristico nel sud dell'Algeria la notte tra il 22 e il 23 ottobre e che oggi compie 30 anni. Per l'occasione scattera' un nuovo "blogging day", una giornata in cui i blogger e chi ha profili sui social network potranno pubblicare un post sulla giovane sarda, com'e' gia' avvenuto il 29 febbraio. Mediaset la ricorda qui

Intanto si moltiplicano le iniziative a sostegno di Rossella."Rossella Urru libera" è scritto su uno striscione bianco di oltre 20 metri per due, che da ieri campeggia sulla facciata del palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, su iniziativa della Presidenza del Consiglio. Sopra lo striscione una foto della cooperante di Samugheo.



In Lombardia ha comunicato l'adesione l'assessore regionale di origine sarda Stefano Maullu attraverso i profili Facebook e Twitter. "Rossella è un simbolo della voglia di pace e di cooperazione tra i popoli", sottolinea Maullu. Occorre tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su Rossella. Ben vengano iniziative di questo tipo", aggiunge in riferimento al blogging day.