Australia, catturato il super latitante Malcolm Naden: per 7 anni ha vissuto nelle foreste

foto Reuters Correlati Le immagini della cattura 09:13 - L'uomo più ricercato d'Australia è stato arrestato dalla polizia. Dopo sette anni di inseguimenti Malcolm Naden, 38 anni, è stato preso a Gloucester, a circa 260 Km a nord di Sydney. L'uomo è accusato di aver strangolato e ucciso una donna nel 2005 oltre a una serie di altri crimini violenti. A quanto pare il fuggitivo ha vissuto lunghi periodi della sua latitanza nelle foreste. Al momento dell'arresto aveva addosso pochi stracci. - L'uomo più ricercato d'Australia è stato arrestato dalla polizia. Dopo sette anni di inseguimenti Malcolm Naden, 38 anni, è stato preso a Gloucester, a circa 260 Km a nord di Sydney. L'uomo è accusato di aver strangolato e ucciso una donna nel 2005 oltre a una serie di altri crimini violenti. A quanto pare il fuggitivo ha vissuto lunghi periodi della sua latitanza nelle foreste. Al momento dell'arresto aveva addosso pochi stracci.

Naden, 38 anni, un aborigeno esperto di sopravvivenza, era diventato un personaggio mitico, paragonato al brigante del 19.mo secolo Ned Kelly per la capacità di eludere massicci dispiegamenti di polizia, l'ultima volta in dicembre, dopo una sparatoria in cui aveva ferito un poliziotto.



Naden spesso si introduceva in fattorie disabitate per rubare cibo, vestiario e anche armi. Si era anche nascosto per settimane in uno zoo, dove rubava la carne e la frutta destinate agli animali. Aveva trascorso tanto tempo nella boscaglia che i cani non riuscivano a fiutare le sue tracce. All'alba è stato individuato e circondato da 20 agenti speciali e unità cinofile. In un estremo tentativo di fuga è stato bloccato da uno dei cani, che lo ha azzannato e trascinato per una gamba.



Subito dopo l'arresto è stato portato al tribunale di Taree e incriminato per l'omicidio di una donna di 25 anni nel 2005, per due reati di libidine violenta ai danni di una 15enne nel 2004 e per tentato omicidio di un poliziotto lo scorso dicembre. Naden, la testa rasata e una folta barba, una gamba e un polso fasciati, è rimasto impassibile mentre venivano lette le imputazioni.