Strage di Tolosa, ucciso il killer

Il killer di tolosa, Mohamed Merah, 24 anni, è stato ucciso dalle forze speciali con un colpo alla testa. L'uomo si era buttato da una finestra della casa dove si era asserragliato quando è iniziato il blitz delle forze speciali. Tre gli agenti feriti nel blitz, uno di loro in modo grave. "Andrò in Paradiso," aveva detto Merah durante le lunghe ore di assedio.

19:32 Merah era nella lista nera Usa

Mohamed Merah era nella lista nera degli Stati Uniti sui sospetti terroristi. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti del controterrorismo Usa.

16:52 Al Qaida: "Parigi abbandoni ostilità"

"La Francia riconsideri la sua politica nei confronti dei musulmani del mondo e abbandoni le sue ostilità verso l'islam". Lo ha scritto in un comunicato il gruppo legato ad Al Qaida, "Jund al-Khilafah", la cellula terroristica che ha rivendicato gli attentati in Francia. Nel comunicato è scritto anche che la strage di Tolosa è stata perpetrata da "Youssef il francese", definito "uno dei cavalieri dell'islam". Lo stesso gruppo aveva già rivendicato in passato alcuni attacchi compiuti in Afghanistan e in Kazakhstan e poi sempre pubblicati sul sito islamista Shamikh.

16:08 Cellula Al Qaeda rivendica strage di Tolosa

Un'organizzazione legata ad Al Qaeda nel Maghreb islamico ha rivendicato la strage di Tolosa. Lo riferisce il sito estremista islamico Shamikh.

15:05 Killer: "Andrò in Paradiso"

"Se tocca a me morire andrò in Paradiso, se tocca a voi pazienza". Sono alcune delle ultime parole scambiate da Mohammed Merah con le teste di cuoio francesi, ieri sera, quando alle 22.45 il killer, sempre chiuso nel suo appartamento di Tolosa, ha ripreso a parlare con la polizia.

15:04 Merah tentò suicidio in cella

Merah "ha avuto un comportamento violento con i compagni e ha tentato il suicidio" durante i soggiorni in carcere. Lo ha detto il procuratore di Parigi Francois Molins.

14:49 Merah morto con un proiettile alla testa

Merah è morto colpito dal fuoco di risposta degli uomini dei reparti speciali. Il killer è stato raggiunto da un proiettile alla testa. Lo ha detto il procuratore di Parigi Francois Molins.

13:46 Sarkozy: "Implacabili contro indottrinamento all'odio"

"La Francia sarà implacabile nel difendere i suoi valori e non tollererà indottrinamenti, né condizionamenti ideologici sul proprio territorio".E' l'impegno assunto dal presidente Nicolas Sarkozy, il quale ha preannunciato che saranno perseguiti penalmente tutti coloro che consulteranno siti web che fanno apologia del terrorismo e richiamano all'odio.

13:45 Killer sparava tentando la fuga

"Sparando all'impazzata con una mitraglietta, il killer di Tolosa Mohamed Merah è riuscito a farsi largo dalla sala da bagno fino al balcone del salone, e a saltare giù, sempre continuando a sparare". Lo ha raccontato a Tolosa un funzionario del sindacato dei dirigenti di polizia, Didier Durand. La casa del killer si trova a un piano rialzato. "Arrivato a terra, ha cominciato a correre, sempre facendo fuoco, ed è stato ucciso", ha aggiunto Durand.

13:36 Agenti spararono al Killer mentre si gettava

Gli agenti hanno continuato a sparare al killer di Tolosa Mohammed Merah mentre tentava la fuga lanciandosi da un balcone dell'appartamento, al primo piano di un edificio residenziale: lo hanno riferito fonti riservate di polizia, citate dall'emittente radiofonica France Info. Il 24enne di origine algerina avrebbe continuato a sparare fino all'ultimo istante.

13:35 Sarkozy: "Abbiamo cercato di prenderlo vivo"

"E' stato fatto il possibile per consegnarlo vivo alla giustizia ma non era concepibile esporre a rischi altre vite. C'erano stati troppi morti". Lo ha detto il presidente Nicolas Sarkozy, in diretta tv, dall'Eliseo.

13:16 Merah aveva un giubbotto antiproiettile

Mohamed Merah indossava un giubbotto antiproiettile: lo ha detto un funzionario di polizia sul posto, mentre ancora sono in corso i rilievi della scientifica.

12:04 Mohamed Merah si è buttato dalla finestra

Il ministro degli Interni francese, Claude Gueant, ha confermato la morte di Mohamed Merah, specificando che il presunto killer di Tolosa è uscito dal bagno sparando contro la polizia, quindi è saltato dalla finestra armato, continuando a sparare ed è stato trovato morto al suolo.

11:42 Tre poliziotti feriti, uno grave

Tre poliziotti sarebbero rimasti feriti durante l'assalto nella casa del killer di Tolosa, di cui uno gravemente. Mohammed Merah, all'irruzione degli agenti nell'edificio, ha opposto un'accanita resistenza, prima di rimanere ucciso nel corso della sparatoria.

11:37 Mohamed Merah è morto. Lo riferiscono fonti della polizia

11:30 Raffica di armi intorno alla casa sotto assedio

Una lunga serie di raffiche di armi automatiche è stata udita attorno alla casa di Mohamed Merah, assediato da 31 ore. Gli spari si protraggono da oltre tre minuti.

