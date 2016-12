foto Ap/Lapresse

02:00

- Il regime di Bashar al Assad ha commesso e continua a commettere "un mucchio di errori gravissimi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, criticando pubblicamente l'operato del presidente siriano, tradizionale alleato del Cremlino. Mosca, tuttavia, ha ribadito come non accetti un'ipotetica uscita di scena del leader siriano quale condizione preliminare per i negoziati della comunità internazionale.