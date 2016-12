Forte scossa di terremoto in Messico

foto Ap/Lapresse Correlati Gente in strada ad Acapulco

23:00 - Paura in Messico. Un forte terremoto è stato infatti avvertito nell'area di Acapulco, a 174 chilometri dalla città. Secondo l'Istituto geosismico americano il sisma è stato di 7.9 gradi di magnitudo. La scossa ha fatto tremare gli edifici di Città del Messico. Per ora non si hanno indicazioni di eventuali danni.

Il capo del governo di Città del Messico, Marcelo Ebrard, ha assicurato dal suo account Twitter che "non ha visto danni materiali, che l'aeroporto e la metropolitana funzionano normalmente. Non ci sono danni nelle scuole, né al sistema degli acquedotti o della metropolitana". Gli edifici sono stati evacuati sia ad Acapulco che a Città del Messico, e si sono registrate scene di panico tra la gente che si è riversata in strada, per il timore di nuove scosse.



La responsabile della Protezione Civile federale Laura Gurza ha spiegato che gli stati colpiti dal sisma di oggi sono Guerrero (area dell'epicentro), Oaxaca, Puebla, Tabasco e il Distretto Federale, dove si trova la capitale. "Non abbiamo registrato danni gravi. Senza dubbio è possibile che data la portata dell'evento ci possano essere danni a costruzioni più vecchie, che non hanno una struttura solida", ha aggiunto Gurza.