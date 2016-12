Gb, migliorano le condizioni di Muamba

foto Reuters Correlati Gb, dramma in campo: Muamba collassa 18:52 - Migliorano lievemente le condizioni di salute di Fabrice Muamba, il giocatore del Bolton colpito da un arresto cardiaco sabato sera in campo durante la partita di calcio di Coppa Inghilterra contro il Tottenham. Lo conferma il club inglese, parlando di "piccoli segnali" positivi. Muamba, a quanto si apprende, ha ricominciato a muovere braccia e gambe. "Le sue condizioni restano comunque critiche", ha aggiunto il Bolton in una nota. - Migliorano lievemente le condizioni di salute di Fabrice Muamba, il giocatore del Bolton colpito da un arresto cardiaco sabato sera in campo durante la partita di calcio di Coppa Inghilterra contro il Tottenham. Lo conferma il club inglese, parlando di "piccoli segnali" positivi. Muamba, a quanto si apprende, ha ricominciato a muovere braccia e gambe. "Le sue condizioni restano comunque critiche", ha aggiunto il Bolton in una nota.

La fidanzata del 23enne originario del Congo e madre del loro figlioletto di tre anni, su Twitter ha detto ai tifosi di continuare a pregare ("Serve davvero, lo sento") e ha assicurato che Fabrice è "nelle mani di Dio". In mattinata Muamba ha ricevuto una nuova visita dell'allenatore del Bolton, Own Coyle, e del presidente, Phil Gartside.



Curtis Codrington, amico del calciatore che è sempre stato al suo capezzale dal momento dell'arresto cardiaco sabato nel corso del match contro il Tottenham, ha detto che Muamba ha parlato. "Poche parole in inglese e francese ma meglio di niente".



Blatter (Fifa): "Preghiamo per lui"

Il presidente della Fifa, Joseph Blatter, ha scritto al numero uno del Bolton, Phil Gartside, per esprimere la vicinanza del mondo del calcio a Fabrice Muamba. Blatter augura al giocatore la forza necessaria "per continuare a lottare e recuperare dalle condizioni critiche in cui si trova. Momenti come questi ci mostrano cosa è veramente importante nella vita e anche la grande solidarietà che esiste tra i tifosi. I pensieri e le preghiere della famiglia del calcio sono con la famiglia di Fabrice, col Bolton e con i suoi cari in questo momento difficile".