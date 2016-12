Olanda, online il sexy shop per cristiani credenti

foto Dal Web 21:48 - Si chiama "Il giardino dell'amore" ed è un sexy shop online fatto su misura per i fedeli cristiani olandesi con l'obiettivo di aiutarli a liberare la loro sessualità senza cadere nella pornografia. L'iniziativa è stata lanciata su internet da Marc Angenent, ex pastore protestante. - Si chiama "Il giardino dell'amore" ed è un sexy shop online fatto su misura per i fedeli cristiani olandesi con l'obiettivo di aiutarli a liberare la loro sessualità senza cadere nella pornografia. L'iniziativa è stata lanciata su internet da Marc Angenent, ex pastore protestante.

"Anche i cristiani hanno il diritto di godere della loro sessualità", ha detto ai media olandesi Angenent, che dopo la sua esperienza ecclesiastica si è dedicato alla cura delle disfunzioni sessuali. Molti dei suoi clienti, racconta, sono credenti devoti e così ha potuto constatare in prima persona i problemi con cui essi si trovano a dover fare i conti.



"Le coppie cristiane mi sottopongono spesso problemi derivanti da vergogna e sensi di colpa chiedendomi fino a che punto e' loro permesso godere della sessualiità". Ma nel consigliare i rimedi del caso, reperibili anche nei tradizionali sexy shop, Angenent si trovava davanti alla barriera costituita dalla pornografia dominante nelle immagini e nel linguaggio usati da questi esercizi commerciali.



Da qui l'idea di un "giardino dell'amore" fatto su misura di cristiano credente: una mela, un cuoricino e altre immagini pudiche caratterizzano l'home page del sito, tutto rigorosamente in olandese, dove possono essere acquistati preservativi, vibratori, lubrificanti, pillole, creme e quant'altro. E dove vengono dispensati consigli su come soddisfare o risolvere problemi legati alla sessualità.



La risposta della clientela è stata inizialmente tiepida e non sono mancate le critiche dei credenti assolutamente contrari all'iniziativa (altre analoghe sono state lanciate negli anni scorsi soprattutto negli Stati Uniti).



L'Olanda, che dagli anni '70 è famosa per i suoi costumi liberali - le vetrine a luci rosse e i coffee shop in cui si può consumare cannabis - non è nuova a proposte così originali. Circa un anno fa un altro sexy shop online "su misura" era stato lanciato da Amsterdam: "Al Asira", dedicato ai tanti musulmani che vivono nel Paese.