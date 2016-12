Libia, arrestato ex capo intelligence Gheddafi

foto Ap/Lapresse

- L'ex capo dell'intelligence di Muammar Gheddafi, Adballah al Senussi, ricercato dalla Corte penale internazionale, e' stato arrestato all'aeroporto di Nouakchott, in Mauritania. Lo riferiscono fonti della sicurezza mauritane. L'arresto sarebbe avvenuto nel momento in cui sarebbe arrivato da Casablanca in Marocco con un volo di linea. Senussi avrebbe avuto un passaporto maliano falsificato.