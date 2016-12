Francia, due militari uccisi in strada

foto Ap/Lapresse 18:22 - Due militari sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco, e un terzo ferito, a Montauban, nel Sudovest della Francia. Secondo le autorità locali i tre, in divisa, stavano prelevando del denaro da un bancomat quando un uomo su uno scooter, con un casco, si è avvicinato e ha aperto il fuoco, dandosi poi alla fuga. Poco lontano la caserma del 17/o del genio paracadutisti, corpo specializzato in sminamento con all'attivo molte missioni in Afghanistan. - Due militari sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco, e un terzo ferito, a Montauban, nel Sudovest della Francia. Secondo le autorità locali i tre, in divisa, stavano prelevando del denaro da un bancomat quando un uomo su uno scooter, con un casco, si è avvicinato e ha aperto il fuoco, dandosi poi alla fuga. Poco lontano la caserma del 17/o del genio paracadutisti, corpo specializzato in sminamento con all'attivo molte missioni in Afghanistan.

I tre militari provenivano proprio dalla caserma che addestra i propri uomini allo sminamento e al combattimento urbano per poi inviarli spesso in missioni estere, in Libano, Afghanistan ed ex-Jugoslavia.