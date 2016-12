Kabul, soldato killer torna in Usa

foto Afp 06:55 - Il soldato americano, arrestato per aver massacrato domenica 16 civili afghani, ha lasciato il Paese. Lo ha reso noto il Pentagono. Il sospetto killer, un sergente di 38 anni con due figli, che ha subito danni cerebrali in un incidente stradale e che dopo tre turni in Iraq ne aveva iniziato un quarto in Afghanistan, sarà giudicato negli Usa da una corte marziale. - Il soldato americano, arrestato per aver massacrato domenica 16 civili afghani, ha lasciato il Paese. Lo ha reso noto il Pentagono. Il sospetto killer, un sergente di 38 anni con due figli, che ha subito danni cerebrali in un incidente stradale e che dopo tre turni in Iraq ne aveva iniziato un quarto in Afghanistan, sarà giudicato negli Usa da una corte marziale.

Il comandante delle forze statunitensi in Afghanistan, generale John Allen, ha deciso di portare il militare, il cui nome non e' stato reso noto, via dall'Afghanistan, sulla base di una raccomandazione legale. Lo ha annunciato un funzionario americano.