Afghanistan, il marine killer forse era ubriaco

Corteo anti-Usa 09:09 - Potrebbe essere stato ubriaco il militare americano che ha ucciso 16 civili in Afghanistan. Lo hanno annunciato gli investigatori Usa che stanno indagando sul caso, ipotizzando che l'alcol abbia avuto un ruolo importante nella strage. Nel frattempo il segretario della Difesa Usa Leon Panetta è giunto a Kabul. La visita era già in programma, ma dopo la strage assume un peso politico differente. Panetta incontrerà il presidente Hamid Karzai. - Potrebbe essere statoilamericano che ha ucciso 16 civili in. Lo hanno annunciato gli investigatori Usa che stanno indagando sul caso, ipotizzando che l'alcol abbia avuto un ruolo importante nella strage. Nel frattempo il segretario della Difesa Usa Leon Panetta è giunto a Kabul. La visita era già in programma, ma dopo laassume un peso politico differente. Panetta incontrerà il presidente Hamid Karzai.

Ieri, parlando davanti alle telecamere per la prima volta dopo il massacro, Obama aveva espresso il suo cordoglio. "Gli Stati Uniti hanno il cuore a pezzi" per quanto è accaduto - ha detto Obama - . L'America considera la vicenda come se le vittime fossero suoi cittadini". "Chiunque sia responsabile di quanto accaduto - ha ribadito il presidente - sarà giudicato con tutto il rigore della legge".



Dopo le parole di Obama, sulla stampa americana erano apparse indiscrezione di un possibile ritiro delle truppe dall'Afghanistan.