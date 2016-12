foto Ap/Lapresse

05:27

- Nuova tragedia marittima in Bangladesh: un traghetto è affondato e secondo quanto risulta alla polizia decine delle 200 persone che si trovavano a bordo risultano disperse. L'incidente è avvenuto a circa 30 km dalla capitale Dacca. I superstiti accertati sono 35 mentre ancora nessun corpo è stato recuperato. Il traghetto stava risalendo il fiume Meghna quando per cause ancora ignote si è rovesciato.