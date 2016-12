Facebook, falso profilo del comandante Nato James Stavridis inganna ufficiali Gb

foto LaPresse 13:14 - Una falsa pagina Facebook del comandante supremo della della Nato, l'ammiraglio statunitense James Stavridis, ha ingannato decine di persone - tra cui membri dei vertici militari britannici e del ministero della Difesa - convinte che si trattasse davvero di lui. - Una falsa pagina Facebook del comandante supremo della della Nato, l'ammiraglio statunitense James Stavridis, ha ingannato decine di persone - tra cui membri dei vertici militari britannici e del ministero della Difesa - convinte che si trattasse davvero di lui.

Sebbene la Nato non voglia rivelare nessun dettaglio, il Sunday Telegraph riporta che nelle comunicazioni con i militari e i diplomatici ingannati si ipotizza che dietro ci siano "individui sponsorizzati dallo stato cinese". Si tratterebbe quindi di un grossolano tentativo di spionaggio, che sebbene non abbia messo a repentaglio alcun segreto militare, ha causato non poco imbarazzo.



I generali e attaché militari diventati "amici" del finto Stavridis hanno rivelato agli hacker probabilmente molto più di quanto volevano che si sapesse sul loro conto, esponendoli al rischio di spionaggio o di ricatto. Un portavoce della Nato ieri ha confermato che il suo comandante era stato preso di mira, ma ha dichiarato che non si è trattato ne di spionaggio né di un episodio di hacking e che le "discussioni, le chat e i post su Facebook sono ovviamente tutti su temi non segreti".