Marò, ex militare Paglia: "Uno Stato con gli attributi non si comporta così". Di' la tua

foto Reuters

10:35

- Per il deputato Fli ed ex militare Gianfranco Paglia, l'Italia non starebbe facendo abbastanza per riportare a casa i due marò arrestati in India. "Il ministro degli Esteri non doveva andare in India e non doveva stringere la mano al ministro indiano, quando i nostri militari erano stati già portati in carcere: uno Stato con gli attributi non può comportarsi in questo modo" ha detto Paglia nel corso della "Telefonata" con Maurizio Belpietro su Canale 5.