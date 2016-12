foto Ap/Lapresse

17:07

- Il tempo per il presidente siriano Bashar al Assad sta per finire. Lo ha affermato il presidente americano Barack Obama, sottolineando, però, come l'opposizione siriana sia "enormemente divisa". "La nostra stima è che i giorni di Assad siano contati. La questione - ha spiegato Obama in un'intervista al magazine The Atlantic - non è se, ma quando il regime cadrà".