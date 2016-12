Russia: catastrofe attacco a Iran

22:22

- Un attacco all'Iran a causa del suo programma nucleare avrebbe conseguenze "veramente catastrofiche". Lo ha detto il primo ministro russo, Vladimir Putin. In un articolo che sarà pubblicato domani, il premier russo ha anche messo in guardia le potenze occidentali e le nazioni arabe da un intervento militare in Siria. "Spero che agiscano senza sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha detto.