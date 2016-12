foto Da video Correlati Tutto sullo scandalo di News Corp 12:25 - Otto nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle intercettazioni illegali all'interno di News Corp, il gruppo mediatico proprietà di Rupert Murdoch. Cinque dipendenti del Sun, il più popolare dei giornali popolari britannici, sono stati arrestati nelle rispettive residenze a Londra, nell'Essex e nel Kent. Gli altri tre fermati sono un ufficiale della polizia del Surrey, un membro delle forze armate e un intendente del ministero della Difesa. - Otto nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle intercettazioni illegali all'interno di News Corp, il gruppo mediatico proprietà di Rupert Murdoch. Cinque dipendenti del Sun, il più popolare dei giornali popolari britannici, sono stati arrestati nelle rispettive residenze a Londra, nell'Essex e nel Kent. Gli altri tre fermati sono un ufficiale della polizia del Surrey, un membro delle forze armate e un intendente del ministero della Difesa.

I giornalisti sarebbero accusati di corruzione di pubblici ufficiali per aver effettuato pagamenti illeciti per ottenere informazioni. E le setsse accuse sono state mosse ai pubblici ufficiali fermati.



Gli arresti sono scattati a seguito di informazioni fornite agli investigatori da una commissione interna della stessa News Corp. L'editore del tabloid, News Corp, ha diffuso un comunicato in cui ha ricordato di aver collaborato all'inchiesta che ha portato agli arresti e "rimane impegnata ad assicurare che pratiche non accettabili volte ad ottenere notizie portate avanti da singoli individui in passato non si ripetano".