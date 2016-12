Chiude la Spainair, aeroporti in tilt

foto Da video 13:00 - Problemi per i passeggeri in Spagna dopo che la Spanair ha improvvisamente interrotto tutti i voli a causa di una crisi finanziaria che ha portato al fallimento della compagnia. La misura cautelativa è stata presa venerdì dopo che è sfumata l'acquisizione del 49% della low cost spagnola da parte della Qatar Airways. Solo nella giornata di sabato, sono stati annullati 55 voli Spanair su Madrid e 54 su Barcellona e molti collegamenti con le Canarie. - Problemi per i passeggeri in Spagna dopo che la Spanair ha improvvisamente interrotto tutti i voli a causa di una crisi finanziaria che ha portato al fallimento della compagnia. La misura cautelativa è stata presa venerdì dopo che è sfumata l'acquisizione del 49% della low cost spagnola da parte della Qatar Airways. Solo nella giornata di sabato, sono stati annullati 55 voli Spanair su Madrid e 54 su Barcellona e molti collegamenti con le Canarie.

Almeno 22mila passeggeri che avevano prenotato voli della Spanair per il fine settimana sono rimasti spiazzati, con Iberia, Vueling e Easyjet che hanno offerto loro tariffe scontate per i propri voli.



La Spanair, fondata nel 1986, non si è più ripresa dopo l'incidente del 2008 in cui un suo aereo precipitò durante la fase di decollo da Madrid, causando la morte di 154 persone.